В Суоярви на 30 млн рублей благоустроят парк

Подрядчик приступил к работам по благоустройству парка "Сувилахти" в Суоярви, сообщили в правительстве Карелии.

В среду 19 июня Анна Борчикова, первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики РК, в ходе рабочей поездки в Суоярви встретилась с представителями общественного совета, администрации района, подрядчиком и обсудила ход работ по обустройству парка "Сувилахти".

Сейчас в парке заканчивается подготовка центрального участка, ремонтируется фасад здания гостиницы, ведутся рекультивационные работы. Благоустройство идет в соответствии с графиком мероприятий, на объекте осуществляется технический контроль.

Ранее сообщалось, что проект парка в прошлом году стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Малые города с численностью до 10 тысяч человек». На реализацию мероприятий из федерального бюджета выделена дотация в размере 30 млн рублей. В будущем парке разместятся исторические и игровые зоны, амфитеатр, детская площадка, павильоны, арт-объекты. При этом будут созданы новые рабочие места для жителей города Суоярви.