В трех поселках Карелии спасатели запретили жителям выходить на лед

Спасателями подразделения разминирования и взрывных работ провели сезонный мониторинг ледовой обстановки на потенциальных опасных к затоплению в весенний период водоемах.

Так 22 и 23 марта были обследованы реки в поселках Виданы, Нижний Бесовец и Шуя, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

Для предотвращения происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед, проводится профилактическая работа с населением. В потенциально опасных местах выставлены дополнительные запрещающие знаки и информационные аншлаги.

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы убедительно просят не выходить и не выезжать на хрупкий весенний лёд, провести беседы с детьми о недопустимости пребывания вблизи водных объектов без надзора взрослых.

Ранее сообщалось, что с 10 февраля запрещено выходить на лед озер и рек Прионежского района Карелии.