Власти Прионежья Карелии запретили выходить на лед водоемов

С 10 февраля запрещается выходить на лед озер и рек Прионежского района Карелии.

Власти Прионежского района опубликовали распоряжение, согласно которому с 10 февраля запрещен выход на лед водоемов, расположенных в этом районе.



Чиновники связали это решение с участившимияс случаями отрыва льдин в акватории Онего, а также с потеплением.



Напомним, ранее в телеграм-канале «Карелия: заповедная земля севера» любителей рыбалки предупредили о коварной погоде. Авторы канала рассказали о ледовой обстановке на Онежском озере.



«Выходные дни в феврале для многих карелов - шанс активно провести время на зимней рыбалке или на снегоходном катании по Онежскому озеру. Однако, в этом году озеро пока еще не перекрыто льдом», - говорится в сообщении.



Местами формируется молодой тонкий лед, который вместе со старым толстым прячется под слоем свежего снега.