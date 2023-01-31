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Любителей рыбалки в Карелии предостерегли от февральских выходных на льду Онего

Новости. Общество
07:05, 07 Февраля 2023
фото: © Илья Тимин

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В этом году Онежское озеро пока еще не покрыто льдом полностью.

В телеграм-канале «Карелия: заповедная земля севера» любителей рыбалки предупредили о коварной погоде. Авторы канала рассказали о ледовой обстановке на Онежском озере на 4-6 февраля 2023 года.

«Выходные дни в феврале для многих карелов - шанс активно провести время на зимней рыбалке или на снегоходном катании по Онежскому озеру. Однако, в этом году озеро пока еще не перекрыто льдом», - говорится в сообщении. 

Местами формируется молодой тонкий лед, который вместе со старым толстым прячется под слоем свежего снега.

«Человек или техника, которые идут по старому озеру - не замечают изменения толщины льда. В результате могут быть трагедии. За выходные дни на участке Онежского озера от Ялгубы, Пиньгубы, Суйсари до противоположного берега Кондопожской губы было, минимум, три случая потери снегоходной техники под тонким льдом. Жертв среди людей, по имеющейся информации, нет», - сообщают авторы канала. 

На космоснимках Онежского озера четко видна граница льда и блуждающие льдины с трещинами по центру.

«Чем ближе к трещине - тем тоньше и опасней лед. Он может не провалиться, а просто оторваться полосой в десятки километров и заблокировать выход на землю. Будьте внимательны и благоразумны», - говорится в сообщении. 

На фотографиях Кондопожской губы Онежского озера в районе острова Суйсарь (автор - Илья Тимин) - лед выглядит стабильным. Однако от точки фотосъемки до открытой воды и трещин  менее одного километра.

«При разгоне на снегоходе это расстояние может стать критической точкой невозврата!» - предупредили на канале.







Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что выходить на лед озер в Карелии с каждым годом становится все опаснее. Из-за глобального потепления серьезно меняются толщина, структура льда и его несущая способность. 

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