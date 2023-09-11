Вандалы разместили объявление о незаконной работе на стенах перехода у вокзала в Петрозаводске

Петрозаводчанам предлагают подработку, которая может обернуться уголовным преследованием.

Бдительные горожане обратили внимание на рекламу, появившуюся на стенах подземного перехода у железнодорожного вокзала. Вандалы чёрным маркером указали адрес на профиль в мессенджере и пояснение – «работа». О том, что курьерская работа, о которой идёт речь, нелегальная, сразу сообщает и «потенциальный работодатель». Об этом пишет «Фактор News».

Как отреагировали на рекламу, испортившую стены перехода, в администрации, читайте здесь.