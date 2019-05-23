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Новости. Общество
12:13, 23 Мая 2019
фото: "Столица на Онего"

Вечером на дорогах Петрозаводска пройдут массовые проверки водителей

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Сотрудники ГИБДД проверят, пьяным вы сели за руль или трезвым, сообщили в ведомстве.

Сегодня на территории Петрозаводска пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Основной целью мероприятий является пресечение нарушений водителями, управляющими транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Сегодня вечером сотрудники Госавтоинспекции будут проводить массовые мероприятия с целью снижения количества ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает автолюбителей быть сознательными и не преступать закон. В случае употребления алкоголя, пользоваться услугами службы такси.

Кроме того, Госавтоинспекция в очередной раз обращается к участникам дорожного движения: уважаемые петрозаводчене, не преступайте закон сами и не допускайте, чтобы ваш родственник, близкий человек или просто знакомый садился за руль в состоянии опьянения. Пресекайте подобные нарушения или сообщайте о них в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900? 78-44-44

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