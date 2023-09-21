«Вечная память земляку», - глава Карелии сообщил о погибшем на СВО уроженце республики

Житель Беломорского района погиб в ходе специальной военной операции.

В ходе специальной военной операции погиб еще один наш земляк, сообщил глава Карелии на своей странице в соцсети.



Погиб Альберт Хлопкин, житель Беломорского района.



Он служил по контракту, был стрелком мотострелкового отделения.



«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Альберта», — написал руководитель региона.



«Вечная память земляку. Будем помнить», — добавил Артур Парфенчиков.



Ранее мы писали о том, что Карелия простилась с жителем Карелии, погибшим в ходе специальной военной операции.