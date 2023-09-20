Петрозаводск простился с погибшим на СВО бойцом

Карелия простилась с еще одним жителем Карелии, погибшим в ходе специальной военной операции.

«В Петрозаводске простились с нашим земляком Сергеем Валерьевичем Прохорцом», — сообщили власти Беломорского района.

Сергей — уроженец поселка Вирандозеро Беломорского района. Окончил Вирандозерскую школу. Работал на железнодорожном транспорте. С апреля 2023 года исполнял воинский долг в зоне специальной военной операции.



Сергей Валерьевич навсегда запомнится жизнерадостностью, оптимизмом, готовностью принимать активное участие в общественной жизни.



«Родным и близким героя приносим глубочайшие соболезнования. Весь Беломорский район, вся Карелия скорбит вместе с вами», — написали в официальном паблике района.

Ранее глава Карелии сообщал о троих погибших на СВО земляках, в числе которых был и Сергей Прохорец.

Также мы писали о том, что Карелия прощается с петрозаводчанином СергеемТрошковым, погибшим на СВО.