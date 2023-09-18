Глава Карелии сообщил о еще троих погибших на СВО земляках

Трое уроженцев республики погибли в ходе спецоперации.

Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о троих уроженцах Карелии, погибших в ходе СВО.

Со спецоперации не вернулись сержант Владимир Денисов, житель Медвежьегорского района, а также двое петрозаводчан — рядовой Сергей Прохорец и ефрейтор Сергей Сырокваша.

«Исполняя воинский долг, наши земляки погибли в ходе СВО. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким бойцов. Вечная память вам, Солдаты», — написал руководитель региона.