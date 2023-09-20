Карелия прощается с бойцом, погибшим на СВО

Петрозаводчанин Сергей Трошков погиб в ходе спецоперации.

Глава Карелии сообщил на своей странице в соцсети о том, что в среду, 20 сентября, Карелия прощается с петрозаводчанином Сергеем Трошковым.

Сергеем Трошков погиб в ходе специальной военой операции.

Это наш земляк, водитель взвода противотанковых управляемых ракет мотострелкового батальона, рассказал глава республики.



«Приношу глубокие соболезнования маме Сергея — Елене Николаевне, близким и родным Солдата», — написал Артур Парфенчиков.



«Будем помнить», — добавил он.

Ранее глава Карелии сообщал о троих погибших уроженцах Карелии на СВО.