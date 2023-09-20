Карелия прощается с бойцом, погибшим на СВО

Петрозаводчанин Сергей Трошков погиб в ходе спецоперации.
Глава Карелии сообщил на своей странице в соцсети о том, что в среду, 20 сентября, Карелия прощается с петрозаводчанином Сергеем Трошковым.
Сергеем Трошков погиб в ходе специальной военой операции.
Это наш земляк, водитель взвода противотанковых управляемых ракет мотострелкового батальона, рассказал глава республики.
«Приношу глубокие соболезнования маме Сергея — Елене Николаевне, близким и родным Солдата», — написал Артур Парфенчиков.
«Будем помнить», — добавил он.
Ранее глава Карелии сообщал о троих погибших уроженцах Карелии на СВО.
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