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Новости. Общество
10:38, 07 Мая 2018

Верховный суд Карелии проверит приговор экс-члену правительства Виталию Галкину

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Верховный суд республики рассмотрит 24 мая апелляционные жалобы на приговор бывшему члену правительства Карелии Виталию Галкину, пойманному на взятках.

Напомним, 287 февраля Петрозаводский городской суд приговорил Галкина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 4 млн рублей. Прокуратура потребовала для подсудимого 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 4 млн рублей штрафа. В суде Галкин полностью признал вину.

По версии следствия, в 2016 году председатель контрольного комитета Карелии Виталий Галкин и его заместитель Алексей Бобылев, вступив в предварительный сговор, направленный на систематическое получение взяток, привлекли в качестве посредника водителя управления делами правительства Окладникова в обмен на денежное вознаграждение. За взятки они обеспечивали коммерсантам ускорение получения ими лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

Так, под видом клиентов Галкин и двое подельников (уже осужденные Окладников и Бобылев) обедали в кафе под видом клиентов. Изначально брали по 15 тысяч с кафе, однако впоследствии сумму взятки подняли до 70 тысяч рублей за "решение проблемы". По словам Виталия Галкина, доход делили так: 40 тысяч ему, 30 тысяч рублей — Окладникову и Бобылеву. Всего было несколько эпизодов преступления.

Галкин был задержан в декабре 2016 года подозрению в получении взятки в 70 тысяч рублей. Правоохранители нашли у него только одну меченую купюру номиналом в 100 рублей. 

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