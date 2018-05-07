Верховный суд Карелии проверит приговор экс-члену правительства Виталию Галкину

Верховный суд республики рассмотрит 24 мая апелляционные жалобы на приговор бывшему члену правительства Карелии Виталию Галкину, пойманному на взятках.

Напомним, 287 февраля Петрозаводский городской суд приговорил Галкина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 4 млн рублей. Прокуратура потребовала для подсудимого 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 4 млн рублей штрафа. В суде Галкин полностью признал вину.

По версии следствия, в 2016 году председатель контрольного комитета Карелии Виталий Галкин и его заместитель Алексей Бобылев, вступив в предварительный сговор, направленный на систематическое получение взяток, привлекли в качестве посредника водителя управления делами правительства Окладникова в обмен на денежное вознаграждение. За взятки они обеспечивали коммерсантам ускорение получения ими лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

Так, под видом клиентов Галкин и двое подельников (уже осужденные Окладников и Бобылев) обедали в кафе под видом клиентов. Изначально брали по 15 тысяч с кафе, однако впоследствии сумму взятки подняли до 70 тысяч рублей за "решение проблемы". По словам Виталия Галкина, доход делили так: 40 тысяч ему, 30 тысяч рублей — Окладникову и Бобылеву. Всего было несколько эпизодов преступления.

Галкин был задержан в декабре 2016 года подозрению в получении взятки в 70 тысяч рублей. Правоохранители нашли у него только одну меченую купюру номиналом в 100 рублей.