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Новости. Происшествия
20:46, 15 Июня 2018

ВИДЕО: Что произошло с женщиной, тело которой было обнаружено сегодня в центре Петрозаводска?

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Трагедия на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Железнодорожной попала в объектив камеры. Женщину сбил насмерть скатившийся под уклон фургон.

Напомним, тело женщины было сегодня обнаружено в шестом часу вечера. На месте происшествия работали правоохранительные органы и медики.

Как выяснялось, причиной гибели женщины стало ДТП - фургон, который двигался самопроизвольно, без водителя, сбил на тротуаре пешехода.

По сообщению ДТП ПТЗ, по одной из версий, фургон, припаркованный на улице Железнодорожная, скатился задним ходом под уклон, выехал на тротуар, где наехал на пешехода. Проехав еще несколько метров по газону и тротуару, фургон остановился, уперевшись задним бортом в леерное ограждение на Первомайском проспекте.

В результате ДТП женщина погибла.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Момент ДТП попал в объектив камеры сети Сампо.ру.

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