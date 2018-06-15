Тело женщины обнаружено в центре Петрозаводска

На перекрестке Первомайского проспекта и улицы Железнодорожная обнаружено тело женщины.

Как сообщают очевидцы, сегодня в районе 17.00-18.00 на газоне неподалеку от Железнодорожной больницы был найден труп женщины. На месте работают представители правоохранительных органов и медики.

В Следкоме Карелии пока не комментируют ситуацию.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото с места происшествия опубликовала "Руна".