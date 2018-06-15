Тело женщины обнаружено в центре Петрозаводска

По теме
Загрузка...
На перекрестке Первомайского проспекта и улицы Железнодорожная обнаружено тело женщины.
Как сообщают очевидцы, сегодня в районе 17.00-18.00 на газоне неподалеку от Железнодорожной больницы был найден труп женщины. На месте работают представители правоохранительных органов и медики.
В Следкоме Карелии пока не комментируют ситуацию.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото с места происшествия опубликовала "Руна".
По теме
Выбор читателей
14.06.2018, 22:00
09.06.2018, 12:17
11.06.2018, 09:43
08.06.2018, 11:28
08.06.2018, 09:59
08.06.2018, 12:43
Аналитика
Сегодня 14:57
Обществоведение
Дом №16 по улице Державина, признанный администрацией Петрозаводска аварийным и опасным для проживания, до сих пор не расселен.
13.06.2018 15:41
08.06.2018 12:43
08.06.2018 09:51
07.06.2018 12:08
Чтиво
14.06.2018 10:00
Без политики
Специалисты "ПКС-Водоканал" привезли главный приз с престижного конкурса профессионального мастерства.
13.06.2018 11:48
08.06.2018 09:59
06.06.2018 14:19
Медиа
Сегодня 11:06
Опрос
Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?
Комментарии