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Новости. Общество
11:31, 18 Июля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ВИДЕО: Кто и зачем установил пианино в ротонде на набережной Петрозаводска

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На Онежской набережной в Петрозаводске творческие люди города установили открытое пианино, на котором может играть любой желающий.

В минувшие выходные, 14 июля, на набережной в Петрозаводске появилось пианино, самое настоящее, фабрики "Красный октябрь", расписанное вручную творческими людьми города. Установили музыкальный инструмент в ротонде, поэтому, когда кто-то на нем играет, звуки музыки уносятся под купол, раздаваясь эхом вдоль набережной.

Как выяснилось, идея установки пианино в общественном месте принадлежит музыканту и педагогу консерватории имени Глазунова Ирине Смирновой. Своей мечтой она поделилась еще весной с учеником Виталием Новицким, который и воплотил творческие планы учителя в жизнь.

"Это спонтанная идея, творческий порыв, - сказал Виталий Новицкий. – На самом деле я занимаюсь изготовлением музыкальных инструментов, создаю ручные пианино – калимба. И вот решил сам научиться играть. За помощью обратился к Ирине, начали вместе музицировать. Я влюбился в пианино с первых нот. И как-то в мае Ирина рассказала мне о своей мечте, что хотела бы установить пианино на улице в городе. Подумал, что оно неплохо будет смотреться в начале набережной, где все сидят, на закат любуются, провожают солнышко. Потом решил, что погода часто бывает дождливая, портить инструмент не хотелось, а здесь в ротонде все встало очень хорошо. Плюс акустика. Вообще, ротонда немного пустоватая была, а пианино ее украсило".

По словам Виталия, музыкальный инструмент он приобрел по объявлению. Это пианино 1952 года выпуска, фабрики "Красный октябрь".

Авторы идеи установки пианино в ротонде не называют это инсталляцией или арт-объектом, они просто приходят каждый день на набережную и наслаждаются музыкой и огромным количеством творческих людей в нашем городе.

Виталий заметил, что с появлением пианино набережная у ротонды ожила.

"Люди хоть как-то начали общаться вживую, потому что сейчас все уходят в электронное поле, даже по набережной ходят, уткнувшись в телефоны, а тут раз - и начинают улыбаться, - сказал Виталий Новицкий. - Туристы группами подходят, смотрят, улыбаются. Я ни одного недовольного человека не видел здесь. Все недовольные становятся довольными".

О международном фестивале музыки, который планируется провести в ротонде, а также фото и видео с музыкальными импровизациями смотрите здесь.

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Комментарии

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кир
2019-07-18 14:47:53
Бесполезно полудиких увещевать. Придут и сломают, что не укладывается в их сознании. :)
gorojanin
2019-07-18 13:50:02
Большие молодцы! Браво! Главное ,чтобы каким нибудь уродам не помешало!
Гость
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