ВИДЕО: На Древлянке молодой человек с ножом повредил 9 автомобилей

В Петрозаводске на улице Древлянка камера наружного наблюдения запечатлела, как молодой человек с ножом крушит припаркованные автомобили.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором запечатлено, как 20 марта в 21.20 у дома №11 по улице Древлянка молодой человек с ножом в руках бьет стекла, ломает зеркала в автомобилях.

"Молодой человек в неадекватном состоянии угрожал ножом прохожим, бил стекла, повредил зеркала у 6-ти припаркованных автомобилей и нанес ножом царапины на 3 автомобиля, по прибытии наряда полиции скрылся с места, дальнейшие события неизвестны", - написали очевидцы в комментарии к видео.

"Мужик бегал с ножом, ломал зеркала в машинах и кидал зеркалами по окнам лоджии", - написали в другом комментарии.

В МВД Карелии пока ситуацию не прокомментировали.