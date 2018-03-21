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Новости. Происшествия
10:53, 21 Марта 2018

ВИДЕО: На Древлянке молодой человек с ножом повредил 9 автомобилей

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В Петрозаводске на улице Древлянка камера наружного наблюдения запечатлела, как молодой человек с ножом крушит припаркованные автомобили.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором запечатлено, как 20 марта в 21.20 у дома №11 по улице Древлянка молодой человек с ножом в руках бьет стекла, ломает зеркала в автомобилях.

"Молодой человек в неадекватном состоянии угрожал ножом прохожим, бил стекла, повредил зеркала у 6-ти припаркованных автомобилей и нанес ножом царапины на 3 автомобиля, по прибытии наряда полиции скрылся с места, дальнейшие события неизвестны", - написали очевидцы в комментарии к видео.

"Мужик бегал с ножом, ломал зеркала в машинах и кидал зеркалами по окнам лоджии", - написали  в другом комментарии.

В МВД Карелии пока ситуацию не прокомментировали.

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Комментарии

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кир
2018-03-21 11:21:16
Стихийный протест против засилья машин.
Мизантроп
2018-03-21 11:07:00
На Древлянку ни ногой.
asusls
2018-03-21 11:06:37
В дурку - ПОЖИЗНЕННО!!!
Гость
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