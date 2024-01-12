Три авто провалились под лед по соседству с Карелией

Спасатели огородили опасный участок в том месте, где три авто ушли под лед.

Три автомобиля провалилось под лёд, сообщили в аварийно-спасательной службе Северодвинска.



В субботу, 13 января, в 8.00 на пульт службы спасения поступил вызов: в речку Ягорка в Архангельской области провалился автомобиль.



Спасатели приехали на место происшествия и выяснили, что в русле реки Ягорка под лёд провалились три автомобиля.

Спасатели огородили опасный участок. Пострадавших не обнаружили, сообщили в официальном паблике аварийно-спасательной службы Северодвинска.