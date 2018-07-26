ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД

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Убийство мужчины ранним утром на Древлянке зафиксировали камеры наружного наблюдения.
Судя по записям с камер видеонаблюдения, конфликт между двумя мужчинами произошел на Древлянском кольце в 5.45 в четверг.
Мужчины повздорили, и тогда один из них набросился на другого, повалил на землю и несколько раз ударил по голове.
Примечательно, что конфликт видели несколько прохожих.
Более того, рядом у пешеходного перехода со стороны Лесного проспекта останавливался наряд ДПС. Инспектор вышел из машины пнул бутылку с проезжей части на газон, и патруль отправился по Лососинскому шоссе.
Убийство зафиксировали камеры компаний "Сампо.ру" (драку видно в правом верхнем углу кадра) и "Ситилинк".
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