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Новости. Криминал
12:36, 26 Июля 2018

ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД

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Убийство мужчины ранним утром на Древлянке зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, конфликт между двумя мужчинами произошел на Древлянском кольце в 5.45 в четверг.

Мужчины повздорили, и тогда один из них набросился на другого, повалил на землю и несколько раз ударил по голове.

Примечательно, что конфликт видели несколько прохожих.

Более того, рядом у пешеходного перехода со стороны Лесного проспекта останавливался наряд ДПС. Инспектор вышел из машины пнул бутылку с проезжей части на газон, и патруль отправился по Лососинскому шоссе.

Убийство зафиксировали камеры компаний "Сампо.ру" (драку видно в правом верхнем углу кадра) и "Ситилинк".

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