ВИДЕО: В Петрозаводске автомобилист сбил велосипедиста

Водитель легкового автомобиля не заметил двигающегося велосипедиста и сбил его.

На проспекте Александра Невского автомобилист сбил человека на велосипеде. Происшествие запечатлели камеры наружного наблюдения компании "Sampo.ru".

В момент ДТП водитель выезжал из территории двора на дорогу, а велосипедист двигался по тротуару и направлялся вниз по проспекту.

В момент столкновения пострадавший оказался на капоте машины, а его велосипед отбросило на проезжую часть.