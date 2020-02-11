Видеофиксацию техосмотра предложили ввести в России

МВД предлагает с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео.

Соответствующий проект изменений в постановление о порядке проведения техосмотров опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, пишет "РИА Новости".



В ведомстве отмечают, что предложение направлено на совершенствование процедуры техосмотра. Целью называется "исключение случаев фальсификации проведения технического осмотра и обеспечение качественной проверки технического состояния автомобилей". Как считают в МВД, это позволит снизить процент аварий.



Закон об обязательной фотофиксации техосмотра вступит в силу с 8 июня. Полномочия по контролю за его проведением возложены на МВД.