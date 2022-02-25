890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
Парфенчиков отменил ряд «коронавирусных» ограничений в Карелии 16
01.03.2022 11:35

Вице-спикер парламента Карелии напомнил, как местные власти хотели брать деньги за пролет самолетов

Новости. Общество
09:03, 02 Марта 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

Планируемая реформа местного самоуправления позволит сократить количество органов власти и увеличить их возможности по решению социально-экономических вопросов на местах.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» заместитель председателя Законодательного собрания республики Илья Раковский.

Он рассказал о задачах реформы, предусмотренной изменениями в федеральном законодательстве. Планируется упразднение существующих городских и сельских поселений и преобразование их в городские и муниципальные округа.

По словам Раковского, реформа позволит муниципальным властям больше внимания уделять экономике и социальной сфере.

«Надо освободить от ненужных полномочий людей на местах, дать им больше возможностей, обеспечить ресурсами и создать новые условия для поддержки местных сообществ через систему инициативного бюджетирования и общественных советов, которые предложат создать органы местного самоуправления. Таким образом реального самоуправления в итоге должно стать больше», - сказал Раковский.

По его мнению, концентрация властных полномочий на районном уровне принесет больше пользы.

«Мы проходили в истории Карелии, когда органы местного самоуправления получали максимальный уровень самостийности, объявляли небо над районом муниципальным ресурсом и обсуждали всерьез плату за пролет самолетов над территорией этих районов. Это никому не помогло», - напомнил вице-спикер.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2022-03-02 09:43:06
Так понимаю , новый реальный кандидат в губернаторы ? " Пробный шар " . Что же неплохо , явно . что более лучший вариант ))) :) Кир . пора увольняться )))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины
25.02.2022, 14:21
Покинувший Карелию производитель мраморной говядины успел получить из бюджета почти 110 млн рублей

Аналитика

01.03.2022 14:39
Капитал
Карельскую тайгу ждут заборы и застройка 3
Новые поправки в Лесной кодекс РФ позволяют размещать на лесных участках объекты капитального и некапитального строительства, не связанные с созданием лесной инфраструктуры.
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 3
28.02.2022 13:39
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 12
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 6
21.02.2022 13:09
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»