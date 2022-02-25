Вице-спикер парламента Карелии напомнил, как местные власти хотели брать деньги за пролет самолетов

Планируемая реформа местного самоуправления позволит сократить количество органов власти и увеличить их возможности по решению социально-экономических вопросов на местах.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» заместитель председателя Законодательного собрания республики Илья Раковский.

Он рассказал о задачах реформы, предусмотренной изменениями в федеральном законодательстве. Планируется упразднение существующих городских и сельских поселений и преобразование их в городские и муниципальные округа.

По словам Раковского, реформа позволит муниципальным властям больше внимания уделять экономике и социальной сфере.

«Надо освободить от ненужных полномочий людей на местах, дать им больше возможностей, обеспечить ресурсами и создать новые условия для поддержки местных сообществ через систему инициативного бюджетирования и общественных советов, которые предложат создать органы местного самоуправления. Таким образом реального самоуправления в итоге должно стать больше», - сказал Раковский.

По его мнению, концентрация властных полномочий на районном уровне принесет больше пользы.

«Мы проходили в истории Карелии, когда органы местного самоуправления получали максимальный уровень самостийности, объявляли небо над районом муниципальным ресурсом и обсуждали всерьез плату за пролет самолетов над территорией этих районов. Это никому не помогло», - напомнил вице-спикер.