Владимир Путин одобрил идею переселения льготников из районов Крайнего севера

Президент России пообещал рассмотреть вопрос о выделении средств на переселение внутри региона.

Как пишет ТАСС, приоритетное переселение льготных категорий граждан — пенсионеров и инвалидов — из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий президент России Владимир Путин намерен обсудить с правительством. Об этом он сообщил в ответ на вопрос о реализации программы в Республике Коми.

«Что касается того, чтобы сосредоточить внимание на льготных категориях граждан — это тоже правильно. Обязательно это обсудим с правительством», — сказал он в ответ на предложение в приоритетном порядке переселять инвалидов и пенсионеров.

В ответ на второе предложение, о выделении республике финансирования для переселения жителей Севера в пределах региона или предоставления льготного кредита на эти цели, Путин пояснил, что этот вопрос также будет рассмотрен.

«Что касается переселения внутри — да, это возможно, с руководителем республики переговорим, с правительством тоже переговорю на этот счет. Кредиты — непростая вещь, но это, возможно, более простая форма содействия региону и не настолько обременительная для Минфина. Надо подумать и попробовать реализовать», — добавил президент, отметив, что «посмотреть на расширение программы, конечно, можно и нужно».

Ранее сообщалось о том, что Минстрой РФ рассчитал объем средств, необходимый для переселения жителей Крайнего Севера, вставших к настоящему моменту в очередь на получение соответствующих жилищных сертификатов. На эти цели потребуется более 450 млрд рублей. При этом при нынешних объемах финансирования на обеспечение сертификатами всех нуждающихся уйдет около 70 лет.

Сертификаты на получение жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, предоставляются в рамках федеральной целевой программы «Жилище», утвержденной правительством на 2011–2015 годы. В августе 2015 года она была продлена до 2020 года. За весь период действия программы планируется выделить 52,4 млрд рублей.