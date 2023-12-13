В России отменят комиссию при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров

Владимир Путин в ходе прямой линии сказал об отмене комиссии за оплату услуг ЖКХ для пенсионеров.

Решение отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ пенсионерами принято, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

«А вот разве это правильно, что за примитивную услугу (оплата ЖКХ — прим. ТАСС), нужно еще платить комиссию банку?» — поинтересовался ведущий Павел Зарубин у президента. Он отметил, что поступило много вопросов на эту тему.

«Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия пенсионерами оплачиваться не будет», — сказал Путин.

Как ранее сообщалось, Совет Федерации 13 декабря одобрил на пленарном заседании закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке. Согласно закону, комиссионное вознаграждение не будет взиматься за перечисление платы за жилищно-коммунальные услуги, пеней за просроченную или неполную оплату с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Перечень категорий таких лиц установит правительство РФ.