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Владимир Путин: «Российское государство будет суверенным, а значит подлинно народным»

Новости. Политика
12:44, 18 Декабря 2023
фото: © Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters

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Владимир Путин 17 декабря выступил на XXI съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Съезд прошел в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Участие в нём приняли более 1000 человек со всей страны. Все делегаты съезда единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты на выборах 2024 года.

Владимир Путин поблагодарил делегатов съезда за последовательную и надёжную поддержку. Президент призвал к сплочению всё российское общество и все политические силы:

«Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Перед нами, без всякого преувеличения, – исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплочённости всех патриотических сил».

Президент заявил, что главной темой его кампании станет обеспечение всестороннего суверенитета России как условия самого существования нашей страны. Только суверенитет, исключение возможностей какого-либо внешнего влияния на внутренние процессы в России, сможет сделать государство по-настоящему народным.

«Именно народ России был и будет единственным источником власти. Его суверенное право выбирать своё будущее мы защитим от любого внешнего вмешательства. Российское государство будет суверенным, а значит подлинно народным».

Масштаб вмешательства западных стран в украинский конфликт подтверждает, что на Украине России противостоит, конечно, не киевский режим, а весь коллективный Запад. Запад этого не скрывает, в концепции НАТО прямо указано, что главная угроза — Россия. Напомним, что с весны этого года протяженность сухопутной границы России со странами НАТО практически удвоилась. Это связано с вступлением в альянс Финляндии, с которой граничит Республика Карелия.

Напомним, что вчера в интервью корреспонденту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», Президент объявил о создании Ленинградского военного округа:

«Взяли затащили в НАТО Финляндию», — сказал Путин в интервью, — Проблем не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто», - добавил он. 

(Источник: Интерфакс)

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