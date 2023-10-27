Владимир Путин сменил главу соседнего с Карелией региона

В Вологодской области в отставку ушел прежний губернатор.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об исполняющем обязанности губернатора Вологодской области, текст документа передает пресс-служба Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановляю: принять отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова О. А. по собственному желанию. Назначить Филимонова Георгия Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области», — говорится в указе. Согласно ему, решение принято «в связи с заявлением» Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий.

Путин 31 октября лично встретился с Кувшинниковым и Филимоновым, поблагодарил прежнего губернатора за итоги его работы и пожелал успехов новому губернатору.

«Георгию Викторовичу хочу пожелать успехов. Вам эта область не чужая, надеюсь, что все, что было сделано до сих пор, и темп, который был набран в работе улучшения жизни людей, — он сохранится», — сказал глава государства на встрече.

Обращаясь к Кувшинникову, он отметил: «Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы сделали для Вологодской области».

Кувшинникову 58 лет, он занимал пост главы региона с 2011 года. Филимонов до нынешнего назначения исполнял обязанности зампреда правительства Московской области.