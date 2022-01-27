Власти города в России ввели режим ЧС из-за полчищ бездомных собак

Улицы Магадана наводнили стаи бродячих собак, угрожающих жизни горожан.

В Магадане с 27 января ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за большого числа бездомных собак на улицах. Об этом пишет «Lenta.ru» со ссылкой мэрию российского города.

«Нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования», — приводятся в сообщении слова мэра города Юрия Гришана.

Режим ЧС вводится после увеличения обращений местных жителей о скоплении стай беспризорных собак, объяснили в мэрии.

Напомним. 22 января в поселке Домна Забайкальского края на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак. Собаки загрызли ребенка. Тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. После гибели несовершеннолетней жители села начали отстрел собак.

Ранее сенатор от Карелии Игорь Зубарев заявил, что принятие декларативных законов не решит проблему нападения бродячих собак.