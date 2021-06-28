Власти Карелии добавили в план приватизации более 20 объектов недвижимости

Правительство Карелии планирует дополнительно приватизировать более 20 объектов недвижимости, которые находятся в государственной собственности, в результате их общее число почти достигнет 170 единиц.

Об этом сообщила на онлайн-заседании правительства и. о. министра имущественных и земельных отношений республики Ольга Кучкова.

По ее словам, планируемые к приватизации объекты разделены на три группы. «Первая группа — это объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, но с привлекательным местом расположения. Например, здание туристического приюта в Кондопожском районе — деревня Западное Кончезеро», — пояснила Кучкова. Во вторую группу входят объекты, связанные с реализацией бизнес-проектов. В их числе и. о. министра назвала здание общежития в Питкяранте и административное здание в Петрозаводске. Третья группа включает невостребованные объекты - административные здания, ангары, гаражи и прочее имущество. Сколько объектов собираются продать в этом году и за какие деньги, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».