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Власти Карелии добавили в план приватизации более 20 объектов недвижимости

Новости. Экономика
11:42, 29 Июня 2021
фото: pixabay

Правительство Карелии планирует дополнительно приватизировать более 20 объектов недвижимости, которые находятся в государственной собственности, в результате их общее число почти достигнет 170 единиц.

Об этом сообщила на онлайн-заседании правительства и. о. министра имущественных и земельных отношений республики Ольга Кучкова.

По ее словам, планируемые к приватизации объекты разделены на три группы.

«Первая группа — это объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, но с привлекательным местом расположения. Например, здание туристического приюта в Кондопожском районе — деревня Западное Кончезеро», — пояснила Кучкова.

Во вторую группу входят объекты, связанные с реализацией бизнес-проектов. В их числе и. о. министра назвала здание общежития в Питкяранте и административное здание в Петрозаводске.

Третья группа включает невостребованные объекты -  административные здания, ангары, гаражи и прочее имущество.

Сколько объектов собираются продать в этом году и за какие деньги, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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