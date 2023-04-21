«В экономическом блоке правительства многие поддерживают»: в Кремле заявили о пользе приватизации

Дмитрий Песков сообщил, что приватизация является конечным результатом, но важно «не разбазаривать государственное добро».

Механизм приватизации хорошо работает в большинстве отраслей, но главное в таком случае — не раздавать государственные активы за бесценок. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идеи о запуске в РФ новой приватизации. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Действительно, в экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. Это действительно так. И приватизация всегда является конечным результатом, может быть, за исключением ряда отраслей, где частный сектор просто не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли», — сказал он.

По словам Пескова, дальнейший анализ должны проводить эксперты. «Такие идеи действительно постоянно на повестке дня. Дальше это вопрос рентабельности. Главное — это не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места — это однозначно», — добавил представитель Кремля.

На Петербургском международном экономическом форуме помощник президента РФ Максим Орешкин выступил за приватизацию неэффективно используемых государственных активов. Подобную точку зрения поддержала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, приватизация нужна и ее можно проводить без ущерба стратегическим интересам.