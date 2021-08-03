Власти Карелии начали проверку массовой гибели рыбы на одном из озер республики

Отдел рыбоохраны и Россельхознадзор Карелии начали проверку по факту массовой гибели ряпушки на Елмозере в Медвежьегорском районе.

Администрация Медвежьегорского района отреагировала на сообщения о массовой гибели рыбы на одном из озер района. Запись об этом появилась в обсуждении к видео на странице паблика «Медвежьегорск Online», где очевидцы показывают последствия случившейся катастрофы.

«Администрация муниципального образования „Медвежьегорский муниципальный район“ сообщила по факту гибели рыбы в районе озера Елмозеро в Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия. В настоящее время по данному факту проводится проверка Отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия и Россельхознадром» — сообщили представители администрации.

Напомним, ранее появилась информация том, что массу мертвой рыбы выбросило на берег Елмозера в Медвежьегорском районе.