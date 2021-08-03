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Мертвую ряпушку выбросило на берег озера в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 04 Августа 2021
фото: © паблик вконтакте «Медвежьегорск Online»

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Берег озера в Медвежьегорском районе Карелии, где находится форелеводческое хозяйство, буквально усеян мертвой ряпушкой.

В паблике «Медвежьегорск Online» появилось видео с побережья одного из озер Медвежьегорского района. Берег озера буквально усыпан дохлой рыбой. Трупы, по словам автора видео, плавают и в самом озере.

«24 июля 2021 года, Медвежьегорский район, озеро Ёлмозеро. Практически весь берег озера покрыт дохлой рыбой, ряпушкой. Также трупы рыбы находятся и в озере, — комментирует автор видео свою страшную находку.

Автор видео предполагает, что причиной бедствия может быть форелеводческое хозяйство, находящееся на озере.

"На этом месте расположено форелевое хозяйство. Почему именно произошла массовая гибель ряпушки, непонятно, но есть предположения, что это из-за смены корма для рыб в садках хозяйства», - сказала девушка, снимавшая видео.

Автор поста опасается, что в случае, если ситуация не изменится, из озера может исчезнуть вся рыба.

Читатели паблика характеризуют происходящее как «экологическую катастрофу».

Напомним, на онлайн-совещании, посвященном развитию агропромышленного комплекса, глава Минсельхоза Карелии признал справедливость претензий населения республики к форелеводам.

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Комментарии

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Off
2021-08-04 09:12:19
Оккупанты засрут скоро все озёра..
наташка
2021-08-04 08:22:46
Понастроят бань на берегу, потом ноют
ua1nan
2021-08-04 09:33:43
...задницу с мылом моют.
Роман Ромааан
2021-08-04 06:58:13
Какая "позитивная" новость на начало дня! именно так и надо начинать новостной день))
Гость
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