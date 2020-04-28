Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом

Действующий вариант онлайн-карты позволяет посмотреть, в каких районах Петрозаводска больше всего заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков опубликовал на своей странице в соцсети ссылку на онлайн-карту эпидемиологической ситуации в республике. На карте указано число пациентов, заболевших COVID-19, при этом статистика по Петрозаводску ведется с разделением на городские районы. Так, посетитель сайта может увидеть число заразившихся жителей города в том или ином районе.

В пресс-службе главы Карелии подчеркнули, что эта карта не является тем онлайн-проектом, в рамках которого предполагается сделать открытыми данные о территориях проживания граждан, заразившихся коронавирусом. Проект еще находится в стадии разработки.

Напомним, ранее глава республики Артур Парфенчиков дал поручение сделать онлайн-карту всех выявленных случаев заражения. Губернатор указал на то, что карта должна быть подробной: "вплоть до указания улицы и номера дома".

"Важно, чтобы жители знали источники заражения и по возможности минимизировали посещение этих мест", - пояснил Парфенчиков.

Инициатива главы региона вызвала массу критических отзывов. Оппоненты Парфенчикова заявляют, что открывать данные о заболевших коронавирусом не следует, поскольку эти действия могут привести к травле и конфликтам.

Пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк заявляла, что информация на онлайн-карте заболевших коронавирусом будет обезличена.