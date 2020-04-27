Пресс-секретарь главы Карелии: Информация на онлайн-карте заболевших коронавирусом будет обезличена

Марина Кабатюк прокомментировала ситуацию с инициативой Артура Парфенчикова создать онлайн-карту с адресами заболевших коронавирусом.

Напомним, 27 апреля глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение сделать онлайн карту всех выявленных случаев заражения, вплоть до указания улицы и номера дома.

"Важно, чтобы жители знали источники заражения и по возможности минимизировали посещение этих мест. Списки адресов опубликую сегодня в течение дня. Далее, как только будет готова интерактивная карта, будем ее ежедневного обновлять в соответствии с оперативной сводкой", – отметил губернатор.

Как сообщила на своей странице "ВКонтакте" пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк, "дискуссия в обществе есть, но большинство жителей поддерживает идею создания подобных карт".

По ее словам, адресная информация на картах будет обезличена. Очаги в многоквартирных домах будут указаны без номера квартиры и даже подъезда, в частном секторе маркируется только улица.

В нескольких регионах такие карты уже запущены.

"Зачем нужны карты? Прежде всего, для того, чтобы минимизировать риски заражения. Обладая такой информацией, жители будут избегать посещения указанных мест без острой необходимости или же пользоваться средствами индивидуальной защиты", – отметила Марина Кабатюк.