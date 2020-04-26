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Глава Карелии назовет адреса заболевших коронавирусом

Новости. Общество
10:00, 27 Апреля 2020
фото: © Правительство Карелии
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Список адресов будет опубликован сегодня в течение дня.

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение сделать онлайн карту всех выявленных случаев заражения, вплоть до указания улицы и номера дома, сообщил он на своей странице "ВКонтакте".

"Важно, чтобы жители знали источники заражения и по возможности минимизировали посещение этих мест. Списки адресов опубликую сегодня в течение дня. Далее, как только будет готова интерактивная карта, будем ее ежедневного обновлять в соответствии с оперативной сводкой", – отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 6 человек и составило 62. Все заболевшие из того же самого круга контактов, что и 10 человек, о которых сообщалось ранее.

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Комментарии

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Plant
2020-04-27 10:33:08
комменты там огонь..
&&&&&&&&&&&&&&
2020-04-27 10:27:20
Что это с ним ?? Ещё адреса больных СПИДом , сифилизом , пневмонией , раком опубликовать осталось . и устроить разборки с ними . Чем думает чиновник , непонятно , но расшатывает обстановку в регионе капитально ..
Гость
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