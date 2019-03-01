Власти Карелии разъяснили изменения в выдаче субсидий на растениеводство

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии дало разъяснения, как изменился порядок предоставления субсидий с целью несвязанной поддержки сельхозпроизводителей в области растениеводства.

Перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства. Если расходы, подлежащие возмещению, осуществлялись до поступления средств субсидии на лицевой счет, то необходимо направить в территориальный орган Федерального казначейства копии документов, подтверждающих расходы.

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