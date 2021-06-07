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Власти обещают оперативно устранить провал на дороге в центре Петрозаводска

Новости. Общество
09:48, 08 Июня 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Провал дорожного полотна в центре Петрозаводска будет устранен в ближайшее время, обещают в мэрии.

Яма на дороге в данный момент огорожена для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Петрозаводска.

«Администрация Петрозаводска совместно с АО „ПКС — Водоканал“ принимает решение по устранению причины провала. Работы планируется провести в ближайшие дни», — говорится в заявлении.

Напомним, в понедельник в районе пересечения улиц Антикайнена и Максима Горького в столице Карелии произошел провал дорожного полотна. 

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Комментарии

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User
2021-06-08 11:50:54
- А с какой целью взимается плата?
- С целью капитального ремонта Провала, чтоб не слишком проваливался.
Беня
2021-06-08 10:27:23
Гномы роют по центром карстовую пищеру. Или рептилоиды.
Со временем город, естессно, провалится. В общем как обычно "А-а-а!!! :) Мы все умрем!!!"
:)
нетюлень
2021-06-08 10:01:55
А когда заровняют яму на перекрёстке Горького-Герцена, счастливо пережившую уже одного мэра? И дел-то на ковш щебня.
Гость
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