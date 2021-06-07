Власти обещают оперативно устранить провал на дороге в центре Петрозаводска

Провал дорожного полотна в центре Петрозаводска будет устранен в ближайшее время, обещают в мэрии.

Яма на дороге в данный момент огорожена для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Петрозаводска.

«Администрация Петрозаводска совместно с АО „ПКС — Водоканал“ принимает решение по устранению причины провала. Работы планируется провести в ближайшие дни», — говорится в заявлении.

Напомним, в понедельник в районе пересечения улиц Антикайнена и Максима Горького в столице Карелии произошел провал дорожного полотна.