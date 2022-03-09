890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Глава Минздрава Карелии назвал признаки нового штамма коронавируса
16.03.2022 14:35
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)
16.03.2022 11:44

Мэр Петрозаводска хочет, чтобы даже цветочные клумбы в городе выглядели патриотично

Новости. Общество
07:15, 17 Марта 2022
фото: Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

Администрация Петрозаводска объявила конкурс эскизов для оформления цветников и клумб города под названием «Городские цветочные фантазии».

Участникам предложено воплотить свои идеи на зелёном участке в районе пересечения улиц Лыжной и Ровио. Для подготовки эскизов они должны будут использовать цветочную рассаду, согласно определенному перечню однолетних растений.

«Среди критериев оценки эскизов — соответствие требованиям, оригинальность, возможность воплощения в существующих условиях городской среды и аккуратность оформления документов», — пояснили в мэрии.

Лучший эскиз будет использован для оформления цветников на Кукковке.

«Идеи для вдохновения можно поискать в славной истории Петрозаводска, к тому же в этом году мы отмечаем 350-летие со дня рождения Петра I. Ледяными и снежными императорами мы успели восхититься на «Гиперборее», почему бы основателю нашего города не предстать в честь большого юбилея и в летнем исполнении?», — написал на своей странице Вконтакте мэр города Владимир Любарский.

Конкурсные работы принимаются до 30 апреля в управлении благоустройства и экологии администрации Петрозаводска.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
10.03.2022, 16:51
Весь поселок в Карелии пришел проститься с 19-летним Кириллом Некрасовым, погибшим во время спецоперации на Украине (ФОТО)
10.03.2022, 12:47
Исчезновению иностранных товаров в магазинах обрадовался каждый пятый житель Карелии

Аналитика

16.03.2022 17:06
Политкухня
Неслучайная закономерность
Секретарём Карельского регионального отделения партии «Единая Россия» на очередной срок избран Элиссан Шандалович.
«Водопровод в надежных руках»
16.03.2022 16:32
Строительная компания «Век» — Мы для тех, кто хочет жить лучше!
16.03.2022 12:35
Вице-премьер правительства Карелии: «Остановки предприятий мы не допустим»
16.03.2022 12:32
Кредитные каникулы: гладко на бумаге, но попадем в овраги
15.03.2022 15:18
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»