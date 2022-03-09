Мэр Петрозаводска хочет, чтобы даже цветочные клумбы в городе выглядели патриотично

Администрация Петрозаводска объявила конкурс эскизов для оформления цветников и клумб города под названием «Городские цветочные фантазии».

Участникам предложено воплотить свои идеи на зелёном участке в районе пересечения улиц Лыжной и Ровио. Для подготовки эскизов они должны будут использовать цветочную рассаду, согласно определенному перечню однолетних растений.



«Среди критериев оценки эскизов — соответствие требованиям, оригинальность, возможность воплощения в существующих условиях городской среды и аккуратность оформления документов», — пояснили в мэрии.

Лучший эскиз будет использован для оформления цветников на Кукковке.

«Идеи для вдохновения можно поискать в славной истории Петрозаводска, к тому же в этом году мы отмечаем 350-летие со дня рождения Петра I. Ледяными и снежными императорами мы успели восхититься на «Гиперборее», почему бы основателю нашего города не предстать в честь большого юбилея и в летнем исполнении?», — написал на своей странице Вконтакте мэр города Владимир Любарский.



Конкурсные работы принимаются до 30 апреля в управлении благоустройства и экологии администрации Петрозаводска.