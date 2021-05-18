Реклама на сайте
Прислать новость
Любарский дал поручение взять Петрозаводск под контроль 17
Сегодня 06:40
Доходы главы Карелии выросли за год на 1,5 миллиона рублей 15
18.05.2021 13:59
Президент назначит Дмитрия Харченкова прокурором Карелии 2
18.05.2021 16:30
«Для меня самого эта фраза оскорбительна в том, что я бы так не написал» 10
18.05.2021 16:10

Власти Петрозаводска попросили у правительства республики 60 млн рублей на дорожные ямы

Новости. Общество
11:32, 19 Мая 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Администрация Петрозаводска обратилась в адрес правительства Карелии с просьбой о выделении дополнительных средств на ямочный ремонт дорог, сообщили в мэрии города.

Как отметили в администрации, заложенный в муниципальный контракт с «ТехРентом» объем финансирования не позволяет выполнить работы на всех дорогах, требующих ремонта. По предварительным оценкам, на устранение деформаций на площади 60 тысяч квадратных метров необходимо порядка 50 млн рублей. Кроме того, порядка 10 млн требуется на профилактические мероприятия по обработке температурных трещин вяжущими материалами. В этой связи администрация Петрозаводска попросила у правительства республики выделить дополнительные средства из Дорожного фонда.

В настоящее время мэрия направила подрядной организации ООО «ТехРент» заявку на проведение ямочного ремонта. В ближайшее время работы будут выполнены на общей площади около 500 квадратных метров. Ямы и трещины заделают в рамках текущего муниципального контракта заделают на мосту по Красноармейской улице, на путепроводе по Комсомольскому проспекту, на Лососинском шоссе (от Ярославской улицы до улицы Чистой), на улице Шотмана (от улицы Мелентьевой до улицы Краснофлотской), на Комсомольском проспекте (от кольцевого пересечения до д. № 31), на Мончегорской улице (на подъезде к улице Лыжной), на Лыжной улице (на подходах к улице Ровио со стороны улицы Торнева и улицы Балтийской), на Железнодорожной улице в районе дома № 6.

В администрации напомнили, что в городе продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего за 2021-2022 годы в разных районах карельской столицы отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них. В настоящее время работы на одном объекте - улице Правды – завершены. Ремонт идет на шести дорогах: Лесном и Октябрьском проспектах, Соломенском и Пряжинском шоссе, Сулажгорской и Новосулажгорской улицах.

Ранее сообщалось, что дороги в Петрозаводске в рамках нацпроекта отремонтирует прежний подрядчик – «АБЗ-Дорстрой» - за миллиард рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-05-19 11:55:14
Все правильно. Мэру надо строить домик в деревне..
кир
2021-05-19 12:28:10
Off, рот закрой, бездельник со справкой. Достоин только тюрьмы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
12.05.2021, 07:00
Определена тройка самых богатых депутатов горсовета Петрозаводска
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Чтиво

18.05.2021 14:03
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
18.05.2021 12:10
Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле» 6
17.05.2021 16:22
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»