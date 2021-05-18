Власти Петрозаводска попросили у правительства республики 60 млн рублей на дорожные ямы

Администрация Петрозаводска обратилась в адрес правительства Карелии с просьбой о выделении дополнительных средств на ямочный ремонт дорог, сообщили в мэрии города.

Как отметили в администрации, заложенный в муниципальный контракт с «ТехРентом» объем финансирования не позволяет выполнить работы на всех дорогах, требующих ремонта. По предварительным оценкам, на устранение деформаций на площади 60 тысяч квадратных метров необходимо порядка 50 млн рублей. Кроме того, порядка 10 млн требуется на профилактические мероприятия по обработке температурных трещин вяжущими материалами. В этой связи администрация Петрозаводска попросила у правительства республики выделить дополнительные средства из Дорожного фонда.

В настоящее время мэрия направила подрядной организации ООО «ТехРент» заявку на проведение ямочного ремонта. В ближайшее время работы будут выполнены на общей площади около 500 квадратных метров. Ямы и трещины заделают в рамках текущего муниципального контракта заделают на мосту по Красноармейской улице, на путепроводе по Комсомольскому проспекту, на Лососинском шоссе (от Ярославской улицы до улицы Чистой), на улице Шотмана (от улицы Мелентьевой до улицы Краснофлотской), на Комсомольском проспекте (от кольцевого пересечения до д. № 31), на Мончегорской улице (на подъезде к улице Лыжной), на Лыжной улице (на подходах к улице Ровио со стороны улицы Торнева и улицы Балтийской), на Железнодорожной улице в районе дома № 6.

В администрации напомнили, что в городе продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего за 2021-2022 годы в разных районах карельской столицы отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них. В настоящее время работы на одном объекте - улице Правды – завершены. Ремонт идет на шести дорогах: Лесном и Октябрьском проспектах, Соломенском и Пряжинском шоссе, Сулажгорской и Новосулажгорской улицах.

Ранее сообщалось, что дороги в Петрозаводске в рамках нацпроекта отремонтирует прежний подрядчик – «АБЗ-Дорстрой» - за миллиард рублей.