Дороги в Петрозаводске отремонтирует прежний подрядчик – теперь за миллиард рублей

Ремонтом дорог в столице Карелии в 2021 и 2022 займется компания "АБЗ-Дорстрой", которая занималась дорожными работами в течение последних двух лет.

Администрация Петрозаводска по результатам аукциона заключила контракты с АО «АБЗ-Дорстрой». Компания, работавшая в городе в 2019 и 2020 году, отремонтирует в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 29 улиц и тротуары на семи из них. Стоимость контрактов составила 939 млн рублей. Ремонтные работы начнутся в ближайшее время, сообщили в администрации города.

В мэрии напомнили, что в перечень на 2021 год входят следующие объекты: улица Луначарского с тротуарами (от ул. Фаддеевской до ул. Радищева), улица Правды (от ул. Казарменской до ул. Калинина), Лесной проспект (от ш. Суоярвского до ш. Лососинского), Пограничная улица (от ул. Халтурина до пер. Ветеринарного), Октябрьский проспект (от ул. Ленинградской до ул. Достоевского), Пряжинское шоссе (от ш. Шуйского до ш. Суоярвского), улица Маршала Мерецкова с тротуарами (от наб. Ла-Рошель до ул. Загородной), улица Ломоносова (от ул. Лыжной до ул. Щербакова).

Список на 2022 год включает в себя: Березовую аллею с тротуарами (от ул. Сыктывкарской до ш. Лососинского), улицу Попова с тротуарами (от ш. Лососинского до ул. Сыктывкарской), Краснофлотскую улицу с тротуарами (от ул. Шотмана до д. № 23 по ул. Зайцева), улицу Онежской Флотилии (от ул. Ригачина до ул. Ключевой), улицу Ригачина (от набережной Гюллинга до ул. Онежской Флотилии), Ленинградскую улицу с тротуарами (от пр. Первомайского до наб. Варкауса), Транспортную улицу (от ш. Пряжинского до ул. Шуйской), Боровую улицу (от ул. Тупиковой до ул. Халтурина), Балтийскую улицу с тротуарами (от пр. Комсомольского до ул. Лыжной), улицу Чернышевского (от ул. Ригачина до д. № 28 по ул. Чернышевского), улицу Профсоюзов (от ул. Тупиковой до ул. Связи), Соломенское шоссе (от ш. Петрозаводского до здания № 11 по ш. Соломенскому), Петрозаводское шоссе (от ш. Соломенского до ул. Соломенской), Сулажгорскую улицу (от ул. Новосулажгорской до проезда Сулажгорского), Новосулажгорскую улицу (от пр. Первомайского до ул. Сулажгорской), Олонецкую улицу (от ул. Прионежской до ул. Островского), Сыктывкарскую улицу (от ул. Попова до пр. Лесного), набережную Ла-Рошель (от ул. Маршала Мерецкова до пр. Комсомольского), Ключевую улицу (от ул. Гвардейской до ул. Онежской Флотилии), Нойбранденбургскую улицу (от ул. Антонова до проезда Ремесленого), Судостроительную улицу (от ул. Ключевой до ул. Кемской).

Напомним, в прошлом году «АБЗ-Дорстрой» отремонтировала 11 улиц и тротуары на трех из них. По итогам аукциона стоимость работ составила 468 млн рублей.