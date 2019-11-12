Дороги Петрозаводска в следующем году будет ремонтировать прежний подрядчик

Ремонтом дорог в Петрозаводске в 2020 году займется компания "АБЗ-Дорстрой", сообщили в администрации города.

Компании предстоит отремонтировать проезжие части 11 улиц и тротуары на трех из них.

Состоялся аукцион по выбору подрядчика на ремонт городских магистралей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Победителем признано ЗАО "АБЗ-Дорстрой", выполнявшее эти работы в текущем году.

Подрядчик приступит к работам весной, как только позволят погодные условия. До 15 сентября 2020-го предприятию предстоит привести в нормативное состояние одиннадцать улиц и тротуары на трех из них. По итогам аукциона стоимость работ составит 468 млн рублей.

В 2020 году ЗАО "АБЗ-Дорстрой" будет ремонтировать следующие магистрали:

1. Первомайский проспект (проезжая часть от Ленинградской улицы до улицы Мелентьевой),

2. Соломенское шоссе (проезжая часть от Заводской площади до Авиационной площади),

3. Муезерская улица (проезжая часть и тротуар от улицы Чапаева до улицы Матросова),

4. Набережная Варкауса (проезжая часть и тротуары от улицы Кирова до улицы Мелентьевой),

5. Гвардейская улица (проезжая часть),

6. Улица Ватутина (проезжая часть от улицы Чапаева до улицы Пархоменко),

7. Улица Калинина (проезжая часть и тротуары),

8. Лесной проспект (проезжая часть от Древлянского кольца до Кукковского кольца),

9. Вытегорское шоссе (проезжая часть),

10. Улица Островского (проезжая часть),

11. Улица Чапаева (проезжая часть).