Дороги Петрозаводска в следующем году будет ремонтировать прежний подрядчик

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Ремонтом дорог в Петрозаводске в 2020 году займется компания "АБЗ-Дорстрой", сообщили в администрации города.
Компании предстоит отремонтировать проезжие части 11 улиц и тротуары на трех из них.
Состоялся аукцион по выбору подрядчика на ремонт городских магистралей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Победителем признано ЗАО "АБЗ-Дорстрой", выполнявшее эти работы в текущем году.
Подрядчик приступит к работам весной, как только позволят погодные условия. До 15 сентября 2020-го предприятию предстоит привести в нормативное состояние одиннадцать улиц и тротуары на трех из них. По итогам аукциона стоимость работ составит 468 млн рублей.
В 2020 году ЗАО "АБЗ-Дорстрой" будет ремонтировать следующие магистрали:
1. Первомайский проспект (проезжая часть от Ленинградской улицы до улицы Мелентьевой),
2. Соломенское шоссе (проезжая часть от Заводской площади до Авиационной площади),
3. Муезерская улица (проезжая часть и тротуар от улицы Чапаева до улицы Матросова),
4. Набережная Варкауса (проезжая часть и тротуары от улицы Кирова до улицы Мелентьевой),
5. Гвардейская улица (проезжая часть),
6. Улица Ватутина (проезжая часть от улицы Чапаева до улицы Пархоменко),
7. Улица Калинина (проезжая часть и тротуары),
8. Лесной проспект (проезжая часть от Древлянского кольца до Кукковского кольца),
9. Вытегорское шоссе (проезжая часть),
10. Улица Островского (проезжая часть),
11. Улица Чапаева (проезжая часть).
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