Власти Петрозаводска согласились убирать мусор, в появлении которого виноваты сами жители города

Строительные материалы, старые покрышки, обломки деревьев и другой мусор, который должны вывозить сами жители города, будут убирать за счет бюджета.

Об этом сообщили в мэрии.

По закону складировать на улице старые шины, строительный и другой мусор, требующий специальной утилизации, запрещено. Жители города должны заключать договоры со специальными организациями, чтобы они вывозили такой мусор на свалки, но почти никто этого не делает — все выбрасывают хлам рядом с контейнерными площадками.

Теперь администрация Петрозаводска заключила договор с ООО «ПКФ Втормет» на вывоз мусора, не относящегося к твердым коммунальным отходам.

Организация уже убрала несанкционированные свалки в районе домов № 8 на улице Калинина, № 51 на Мончегорской улице, № 12 на Волховской улице, № 51 на улице Зайцева, № 12 на Социалистической улице, № 14 на улице Луначарского и № 35 на Лососинском шоссе. Всего до конца мая подрядчик вывезет 600 кубометров отходов, не относящихся к ТКО.

Администрация опубликовала фотографии территорий до и после уборки.

Кроме того, муниципалитет заключил договор с ИП Осиповым И.В. на уборку снега и мелкого мусора вблизи контейнерных площадок. Подрядчик приступит к работе в ближайшее время.



