Власти Петрозаводска увеличат дефицит бюджета на 2023 год

Дефицит муниципального бюджета Петрозаводска на 2023 год планируется увеличить на 41 млн рублей.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту решения Петросовета о внесении изменений в бюджет.

Увеличение дефицита городской казны «обусловлено доведением объема муниципального долга до уровня утвержденного в связи с погашением кредитных ресурсов», сказано в документе.