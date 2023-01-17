Власти Петрозаводска увеличат дефицит бюджета на 2023 год

Дефицит муниципального бюджета Петрозаводска на 2023 год планируется увеличить на 41 млн рублей.
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту решения Петросовета о внесении изменений в бюджет.
Увеличение дефицита городской казны «обусловлено доведением объема муниципального долга до уровня утвержденного в связи с погашением кредитных ресурсов», сказано в документе.
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