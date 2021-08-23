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Власти предложили жителям Карелии своими силами покрасить мост: идею не оценили

Новости. Общество
13:46, 26 Августа 2021
фото: © Кемский район / ВК

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В Карелии власти Кемского района предлагают местным жителям собраться и покрасить перила моста: идею чиновников высмеяли в комментариях.

Обращение чиновников к жителям республики с предложением подключиться к покраске перил местного моста опубликовано в сообществе «Кемский район». Работы запланированы на субботу, 28 августа.

«Уважаемые жители города и района! Администрация Кемского муниципального района, депутат Совета Кемского городского поселения Устин. И.И. приглашают вас принять участие в покраске перил Гайжевского моста 28 августа 2021 года в 10:00», — говорится в тексте сообщения.

Комментаторы отнеслись с иронией к затее чиновников.

«Маразм крепчает!», — гласит текст одного из комментариев.

«Следующее это -  акция „Принеси в сумке чуть-чуть асфальта, проложим дорогу вместе“», — говорится в другом комментарии.

Прочитавший записи под постом глава администрации Кемского района Дмитрий Петров не оценил юмор собравшихся.

«И постоянно действующая акция „Принеси полную сумку негативных комментариев и ничего не делай“», — написал Петров.

Ранее сообщалось, как глава администрации Кемского района Дмитрий Петров съездил в Санкт-Петербург и нашел сходства между северной столицей и Кемью.

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Комментарии

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Изя
2021-08-26 14:29:13
Местный царёк там совсем с катушек слетел ((( :)
Гость
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