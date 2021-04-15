«Когда-нибудь и в Кеми так будет»: глава администрации района Карелии вернулся из Петербурга под впечатлением

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров съездил в Санкт-Петербург и нашел сходства между северной столицей и Кемью.

Дмитрий Петров прошел пешком полсотни километров по улицам Санкт-Петербурга и поделился впечатлениями от города с читателями своей страницы в соцсети. По оценке районного чиновника, у Кеми и Петербурга есть общие коммунальные проблемы, однако в северной столице их решают качественнее. При этом Петров уверен, что Кемь догонит Санкт-Петербург по уровню решения коммунальных задач.

«За время пребывания в Санкт-Петербурге принципиально не пользовался транспортом и прошёл по культурной столице 51 километр. Конечно, город гораздо масштабнее, машины богаче, дороги шире и ровнее, но также, как и в Кеми, присутствуют проблемы с содержанием фасадов, своевременной уборкой улиц и поддержанием порядка на контейнерных площадках. Но в то же время видно невооружённым глазом, что коммунальная техника новая, ее много, работы по очистке ведутся гораздо интенсивнее. Когда-нибудь и в Кеми так будет, а вполне возможно, что даже и лучше. Наведём порядок в сфере благоустройства города», — заявил Дмитрий Петров.

Ранее глава администрации Кемского района Дмитрий Петров сообщал, как воспитал в себе в европейскую привычку здороваться с незнакомыми гражданами.