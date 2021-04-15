Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Приставы в Карелии арестовали у должника все счета и наложили запрет на все что можно, чтобы вернуть деньги в казну 2
Сегодня 10:39
Сегодня в Петрозаводске начнется ремонт дорог 19
Сегодня 06:40
Автомобиль ранним утром попал в ДТП на мосту в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
Сегодня 09:04
Глава Карелии: «Пандемия не отменяет курс на развитие республики» 1
Новое
Сегодня 14:55
Грузовик упал в яму в Петрозаводске (ФОТО) 3
15.04.2021 20:07
Уникальный питомник ездовых собак в Карелии раздает своих четверолапых друзей 3
Сегодня 07:15
Диетолог посоветовала способы борьбы с похмельем 1
15.04.2021 21:30

«Когда-нибудь и в Кеми так будет»: глава администрации района Карелии вернулся из Петербурга под впечатлением

Новости. Общество
14:44, 16 Апреля 2021
фото: Дмитрий Петров / ВК
Загрузка...

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров съездил в Санкт-Петербург и нашел сходства между северной столицей и Кемью.

Дмитрий Петров прошел пешком полсотни километров по улицам Санкт-Петербурга и поделился впечатлениями от города с читателями своей страницы в соцсети. По оценке районного чиновника, у Кеми и Петербурга есть общие коммунальные проблемы, однако в северной столице их решают качественнее. При этом Петров уверен, что Кемь догонит Санкт-Петербург по уровню решения коммунальных задач.

«За время пребывания в Санкт-Петербурге принципиально не пользовался транспортом и прошёл по культурной столице 51 километр. Конечно, город гораздо масштабнее, машины богаче, дороги шире и ровнее, но также, как и в Кеми, присутствуют проблемы с содержанием фасадов, своевременной уборкой улиц и поддержанием порядка на контейнерных площадках. Но в то же время видно невооружённым глазом, что коммунальная техника новая, ее много, работы по очистке ведутся гораздо интенсивнее. Когда-нибудь и в Кеми так будет, а вполне возможно, что даже и лучше. Наведём порядок в сфере благоустройства города», — заявил Дмитрий Петров.

Ранее глава администрации Кемского района Дмитрий Петров сообщал, как воспитал в себе в европейскую привычку здороваться с незнакомыми гражданами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-04-16 15:01:34
Вот и я говорю, шо в Пудоже как в Париже, только дома пониже и асфальт пожиже :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 14:55
Тема недели
Глава Карелии: «Пандемия не отменяет курс на развитие республики» 1
Карельские парламентарии оценили работу главы Карелии Артура Парфенчикова и правительства в 2020 году.
Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток 3
15.04.2021 14:20
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
12.04.2021 14:30
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»