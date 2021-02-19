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"Хеллоу!": глава администрации района Карелии рассказал, почему любит здороваться с незнакомцами

Новости. Общество
09:31, 20 Февраля 2021
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Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров сообщил, как воспитал в себе в европейскую привычку здороваться с незнакомыми гражданами.

Дмитрий Петров рассказал в соцсети, что старая поездка в Европу изменила его отношение к приветствиям. Местные жители, окружавшие там Петрова, часто с ним здоровались. В итоге глава администрации Кемского района решил стать приветливым, вернувшись на родину.

"Году этак в 2007 был я в служебной командировке в Европе, в маленьком городке Эдам (как сыр). Семинар, в котором я участвовал, начинался через несколько часов и у меня было время, чтобы просто побродить по городу, посмотреть архитектуру, каналы, полюбоваться пейзажами. Так вот, самое большое впечатление на меня произвели местные жители. Они со мной здоровались. Просто говорили "Hello!". Я им тоже отвечал "Hello". Это было необычно, и сначала я подумал, что это участники семинара, но потом среди здоровавшихся со мной стали попадаться миловидные старушки и семейные пары, которые уж точно не стали бы участвовать в семинарах по бумажным мешкам. Впечатления мои были настолько яркими, что они свежи в моей памяти и по сегодняшний день. С той поры я всегда стараюсь здороваться даже с незнакомыми людьми и желать им доброго утра", рассказал Дмитрий Петров.

Ранее глава администрации Кемского района Дмитрий Петров заявлял, что планировал искупаться в районе аварии на Белопорожских ГЭС, однако сотрудники МЧС пообещали его не спасать.

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Комментарии

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Беня
2021-02-20 11:39:29
Ну да, здоровкались, на самом деле хотели заразить британским штаммом :)
театральный критик
2021-02-20 10:55:48
фукусятина какая-то
карел
2021-02-20 09:38:52
явно не слуга народа
врунофф
2021-02-20 09:38:29
эуропейские ценности на лице нарисованы. Не удивлюсь серьге в ухе.
Гость
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