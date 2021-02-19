"Хеллоу!": глава администрации района Карелии рассказал, почему любит здороваться с незнакомцами

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров сообщил, как воспитал в себе в европейскую привычку здороваться с незнакомыми гражданами.

Дмитрий Петров рассказал в соцсети, что старая поездка в Европу изменила его отношение к приветствиям. Местные жители, окружавшие там Петрова, часто с ним здоровались. В итоге глава администрации Кемского района решил стать приветливым, вернувшись на родину.

"Году этак в 2007 был я в служебной командировке в Европе, в маленьком городке Эдам (как сыр). Семинар, в котором я участвовал, начинался через несколько часов и у меня было время, чтобы просто побродить по городу, посмотреть архитектуру, каналы, полюбоваться пейзажами. Так вот, самое большое впечатление на меня произвели местные жители. Они со мной здоровались. Просто говорили "Hello!". Я им тоже отвечал "Hello". Это было необычно, и сначала я подумал, что это участники семинара, но потом среди здоровавшихся со мной стали попадаться миловидные старушки и семейные пары, которые уж точно не стали бы участвовать в семинарах по бумажным мешкам. Впечатления мои были настолько яркими, что они свежи в моей памяти и по сегодняшний день. С той поры я всегда стараюсь здороваться даже с незнакомыми людьми и желать им доброго утра", рассказал Дмитрий Петров.

Ранее глава администрации Кемского района Дмитрий Петров заявлял, что планировал искупаться в районе аварии на Белопорожских ГЭС, однако сотрудники МЧС пообещали его не спасать.