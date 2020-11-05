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В Карелии районный чиновник захотел искупаться на месте аварии на Белопорожских ГЭС

Новости. Общество
14:51, 06 Ноября 2020
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Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров заявил, что планировал искупаться в районе аварии на Белопорожских ГЭС, однако сотрудники МЧС пообещали его не спасать.

Дмитрий Петров на своей странице в соцсети рассказал о своем участии в инспекции на участке в районе Белопорожских ГЭС, где ранее произошел прорыв дамбы, что привело к масштабному загрязнению акватории реки Кемь трансформаторным маслом.

Глава администрации Кемского района заявил, что вода в реке в настоящее время очищена. Петров в этой связи испытал желание искупаться в речке, пострадавшей после экологического ЧП.

"Вчера в составе комиссии участвовал в осмотре и отборе проб в районе Белопорожских ГЭС. Масляных пятен не обнаружено. Осуществлён забор анализов в 6 местах. Защитные боны установлены. По берегам местами имеются элементы плавучего мусора. (В основном это деревья, топляки и порубочные остатки). Вода чистая настолько, что решил даже искупаться, но сотрудники МЧС сказали, что спасать не станут. Поэтому решил отложить это мероприятие до лучших времён", - написал Дмитрий Петров.

Ранее глава администрации Кемского муниципального района Дмитрий Петров сообщал, что не менее 600 литров трансформаторного масла попало в реку Кемь после аварии на ГЭС.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.

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