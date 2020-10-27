Глава Кемского района Карелии: Не менее 600 литров трансформаторного масла попало в реку Кемь после аварии на ГЭС

Дмитрий Петров рассказал о последствиях прорыва дамбы на Белопорожской ГЭС-2 в Кемском районе Карелии.

"Плохие новости, - написал на своей странице в соцсети глава Кемского района Дмитрий Петров. - Факты о масляном загрязнении акватории реки Кемь подтвердились. Не менее 600 литров трансформаторного масла попало в реку".

Петров отметил, что масштаб и количество нефтепродуктов, попавших в реку, уточняется. Проводятся работы по локализации и ликвидации загрязнения. Установлены боны для предотвращения распространения нефтепродуктов, применяются сорбенты для удаления нефтепродуктов из воды. К работам привлечена специализированная организация. На реке также работают волонтеры из числа местных жителей. Расследование проводят природоохранная прокуратура.

"Произошедшее заставит выработать решения для предотвращения таких ситуаций в будущем, - сказал Петров. - Осуществить дополнительное укрепление трансформаторных станций, расположенных на всем протяжении реки вдоль берегов. Реализовать превентивные водоотводные (водозащитные) сооружения на случай нестандартных ситуаций. Произошедшее - повод сделать сооружения гидроэнергетики более безопасными для природы. Также необходимо ужесточить контроль за состоянием водной среды".

Глава Кемского района считает, что часть тарифа на вырабатываемую электроэнергию нужно оставлять на местах.

"Эти средства должны быть направлены на природоохранные мероприятия, должны приводить к улучшению жизни местных жителей, компенсировать нарушения экологического равновесия, возникшие при возведении сооружений гидроэнергетики. И самое главное - эти поступления должны быть не разовыми, а регулярными, в течение всего жизненного цикла объектов генерации", - заявил Дмитрий Петров.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.

Гендиректор компании "КСМ", которая ведет строительство электростанции, Николай Макаров сообщил "Столице на Онего", что в понедельник, 26 октября, на Белопорожских ГЭС начнет работу комиссия с участием представителей Ростехнадзора, застройщика, проектировщиков. Специалисты будут разбираться в причинах произошедшего на ГЭС-2.