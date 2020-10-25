На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО)

Из-за чрезвычайной ситуации, возникшей на строящихся Белопорожских ГЭС в Кемском районе, ввод объекта ФЦП в эксплуатацию будет перенесен.

Как сообщил "Столице на Онего" источник в республиканском правительстве, вечером 24 октября на Белопорожских ГЭС прорвало дамбу. Чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Чиркка-Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны станции. Длина прорыва – около 20 метров. Вода затопила нижние этажи, где находятся электрокабельные линии и вспомогательное оборудование. Пострадало и элекрооборудование, которое располагалось по гребню плотины.

По информации нашего источника, ущерб от ЧС составит десятки миллионов рублей. По другим данным, речь идет о 100 миллионах.

Из-за аварии пуск ГЭС будет перенесен как минимум на весну, хотя планировалось сдать самый дорогой объект ФЦП развития Карелии в ноябре.

Напомним, в первый раз серьезное ЧП произошло на Белопорожской ГЭС 22 марта 2020 года. Тогда вода из реки Кемь прорвала 30-метровый участок дамбы из морены (супеси глины с песком – прим. ред.) в районе ГЭС №2 с правой стороны. В результате образовалась промоина примерно 10 метров шириной, вода затопила саму гидроэлектростанцию, отводящий канал и подтопила башенный кран.

Белопорожские ГЭС – первый в России объект, который был профинансирован Новым банком развития, созданным странами – участницами БРИКС. Сумма инвестиций – около 12 млрд рублей. Планируемая суммарная мощность гидроэлектростанций составляет 49,8 МВт.

Объект должны были сдать в сентябре этого года. Такое обещание строители давали председателю Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву. Но запуск ГЭС перенесли на ноябрь. Теперь и эти планы будут скорректированы.

Видео с прорывом дамбы опубликовал портал "Карелия.Ньюс".