Власти против сокращения господдержки бизнеса на фоне эпидемии

Ранее Всемирный банк в докладе о влиянии пандемии на малые и средние предприятия указал на нецелесособразность наращивания государственных займов для финансирования дефицита бюджета, в том числе ради поддержки малого бизнеса. Об этом писал "Коммерсант". Всемирный банк считает более целесообразной точечную поддержку тех предприятий, которые способны обеспечить восстановление экономики.

"Вы знаете, что малый и средний бизнес получил достаточно серьёзную поддержку во время этого кризиса. Говорить о том, что в целом правительство занималось какой-то вертолетной, как это говорят, поддержкой, раздавало вертолётные деньги, не приходится. Но сокращать поддержку малого и среднего бизнеса, наверное, было бы неверно, потому что, определённо, малый и средний бизнес очень пострадал в условиях пандемии и в условиях кризиса, который был спровоцирован этой глобальной пандемией", — сказал Песков, чьа слова цитируют "Ведомости".

Представитель Кремля подчеркнул, что малый и средний бизнес является одной из основных составляющих экономики России, его доля постоянно растет в экономике и ВВП.



Минфин Карелии ранее объявил, что сохранение налоговых льгот для малого и среднего бизнеса планируется в 2021 году.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".