Внештатный специалист по спортивной медицине Карелии советует перезагрузиться на новогодних праздниках

О том, как с пользой провести праздничные дни рассказывает главный внештатный специалист по спортивной медицине Республики Карелия Сергей Юрьевич Клейменов.

Новогодние праздники - прекрасное время, чтобы перезагрузиться, отдохнуть и набраться сил на новый год. Но отдых бывает разным. Многими это время воспринимается, как повод полежать на диване и очень много поесть. И приводит это чаще всего к набору лишних килограммов.

По данным ВОЗ за 2021 год, в среднем на планете распространенность ожирения за последние 7 лет увеличилась на 45 - 55 %. В мире свыше 250 миллионов человек страдают от ожирения и более 1 млрд имеют избыточную массу тела.

Главным же средством в борьбе с ожирением является тип поведения, который принято называть здоровый образ жизни. И, безусловно, одним из главных компонентов ЗОЖ является дозированная и регулярная физическая активность.

Рекомендациями ВОЗ по вопросам физической активности и малоподвижного образа жизни рекомендована физическая деятельность с аэробной нагрузкой людям всех возрастов.

Физическая активность благоприятно отражается на таких показателях, связанных со здоровьем: снижается смертность от всех причин, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, снижается заболеваемость гипертонией, раком отдельных локализаций, сахарным диабетом 2-го типа, улучшается психическое здоровье (снижаются симптомы тревоги и депрессии); улучшаются когнитивное здоровье и сон. И, конечно же, физическая активность способствует похуданию и снижению степени ожирения.

Республика Карелия давно включилась в процесс популяризация физической культуры и спорта. Уже не первый год активистами республики, при непосредственном взаимодействии с органами государственной власти Карелии, проводятся мероприятия, направленные на физически активное времяпровождение в новогодние праздники.

Так, 30 декабря на площади Кирова в Петрозаводске возобновляет свою деятельность мобильный каток, на котором покататься на коньках можно бесплатно.

А 1 января федерация легкой атлетики в Петрозаводске проводит легкоатлетический пробег «Забег желаний».

На Кургане 5 января пройдет традиционная «Рождественская гонка».

Жителей Суоярвского района приглашают в физкультурно-оздоровительный комплекс на Рождественские встречи по мини-футболу. В Пряжинском районе пройдет Рождественский турнир по волейболу и мини-футболу, в Сортавальском – лыжные гонки, соревнования по конькобежному спорту и академической гребле, в Кондопожском - Рождественский турнир по баскетболу, волейболу и вольной борьбе, в Медвежьегорском – турниры по настольному теннису, волейболу, мини – футболу, а также Рождественская лыжная гонка. В Прионежском районе Центр активного отдыха «Ялгора» приглашает жителей Карелии покататься на лыжах.

А если вы не хотите участвовать в массовых мероприятиях, то можно просто выйти на улицу и погулять на свежем воздухе. И, безусловно, это будет полезно, ведь даже небольшая физическая активность лучше, чем ее отсутствие.

Рекомендую жителям Карелии провести эти новогодние каникулы с пользой для души и тела.