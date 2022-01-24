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Вода вернулась в школу, детский сад и жилые дома на Древлянке в Петрозаводске

Новости. Общество
17:33, 24 Января 2022
фото: Pixabay

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Устранена крупная авария на сетях, из-за которой жители Древлянки в воскресенье остались без холодной воды.

Как сообщил в ЕДДС Петрозаводска, авария в микрорайоне Древлянка устранена.

«В 16:30 ул. аллея Березовая, д. 28 (МБОУ "Лицей № 1"), 30 (МДОУ "Детский сад №116"), 32, 34, корп. 2 (адм. здание), д.34, корп. 1, ул. Древлянка, д. 5, корп. 4, д. 7, 9, 11, 13 холодное водоснабжение восстановлено», - пишут в официальном паблике Единой диспетчерской службы.

Напомним, авария на сетях произошла на Древлянке 23 января. Ее причиной в пресс-службе «Водоканала» назвали изношенность труб, а также перепад температур, повлиявший на движение грунта.

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