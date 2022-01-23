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Детский сад, школа и жильцы 9 домов в Петрозаводске остались без воды из-за аварии

Новости. Происшествия
10:28, 24 Января 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Авария на сетях «Водоканала» произошла на Древлянке.

Сегодня на очередной планерке в мэрии Петрозаводска директор ЕДДС Вадим Измайлов сообщил, что на Древлянке произошла крупная авария на сетях «Водоканала», в результате которой холодное водоснабжение было отключено в 9 жилых дома, в детском саду № 116 и в здании лицея № 1 на Березовой аллее.

«Ситуация остается на контроле, сегодня к 18.00-19.00 рабочие устранят аварию и водоснабжение будет восстановлено», — сообщил Измайлов, также добавив, что в детском саду есть запас воды, учащиеся лицея находятся на дистанционном обучении, а жильцам 9 домов организован подвоз воды.

«Авария на сетях произошла из-за изношенности труб, а также перепада температур, повлиявшего на движение грунта», — пояснили в пресс-службе «Водоканала».

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Комментарии

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David.
2022-01-24 12:41:41
Это обычная плановая авария, для проведения планового ремонта посреди зимы. :)
Экспeрд
2022-01-24 11:55:28
Пофиг. Успешные люди как я имеют в своих загородных домах водные скважины с чистейшей питьевой водой.
Leopol'd
2022-01-24 12:42:41
Экспeрд, это ты свой сарайчик в дачном кооперативе так называешь? Так не надо было пропивать квартиру, не выписали бы в сарай!
Д.Ю
2022-01-24 11:28:42
Отличная погдготовка к зиме. Надо наградить участников.
Leopol'd
2022-01-24 12:04:57
Д.Ю, как думаете, "заслуги перед Карелией" или сразу орден "сампо"?
Leopol'd
2022-01-24 11:18:30
Не смотря на регулярное проведение плановых работ среди зимы, аварии тоже случаются! О каком "перепаде" пишут не слишком понятно. Длительных оттепелей не было, длительных морозов в -30 тоже. Грунт мелкие колебания и не заметил.
Клещ
2022-01-24 11:15:19
а в Кемской волости за это мэров увольняют.
кир
2022-01-24 10:39:42
Отмазка не принимается. :)
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