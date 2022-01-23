Детский сад, школа и жильцы 9 домов в Петрозаводске остались без воды из-за аварии

Авария на сетях «Водоканала» произошла на Древлянке.

Сегодня на очередной планерке в мэрии Петрозаводска директор ЕДДС Вадим Измайлов сообщил, что на Древлянке произошла крупная авария на сетях «Водоканала», в результате которой холодное водоснабжение было отключено в 9 жилых дома, в детском саду № 116 и в здании лицея № 1 на Березовой аллее.

«Ситуация остается на контроле, сегодня к 18.00-19.00 рабочие устранят аварию и водоснабжение будет восстановлено», — сообщил Измайлов, также добавив, что в детском саду есть запас воды, учащиеся лицея находятся на дистанционном обучении, а жильцам 9 домов организован подвоз воды.

«Авария на сетях произошла из-за изношенности труб, а также перепада температур, повлиявшего на движение грунта», — пояснили в пресс-службе «Водоканала».